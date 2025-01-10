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Гурцкая о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Рост цитируемости огромный, он добился своего. Привлечь внимание можно быстрее всего скандалами»

Тимур Гурцкая оценил высказывания Вячеслава Федорищева о коррупции в судействе.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ.

«Понимаю, чего он хотел, но не понимаю, к чему это приведет. Чего хотел? Роста цитируемости, популярности. Жизнь показывает, что привлечь внимание в это время можно быстрее всего скандалами. 

Что дальше с этим делать, по ходу разберется. Рост цитируемости у Федорищева огромный, он добился своего», – сказал футбольный агент.

Губернатор Самарской области выложил рэп собственного сочинения. Фанаты видят отсылки на ситуацию с «Крыльями»😳

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoВячеслав Федорищев
logoсудьи
logoКрылья Советов
Тимур Гурцкая
logoпремьер-лига Россия
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