Орещук о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Прошло 2,5 месяца, а воз и ныне там. Уже неинтересно»
Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» имеют долг в размере 36 млн рублей. Средства якобы предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Сообщалось, что МВД Самарской области начало расследование по факту предоставленных Федорищевым сведений.
«Не слежу за этой историей. Интересно было в самом начале, когда это все всколыхнуло, было интересно, чем закончится.
Сейчас уже прошло два с половиной месяца, а воз, как говорится, и ныне там. Поэтому не знаю даже, что сейчас там происходит, и уже неинтересно», – сказал бывший спортивный директор московского «Динамо».
Губерниев допустил, что заявления Федорищева о коррупции в судействе «спустят на тормозах»: «Мы же в России живем, поэтому все что угодно может быть. Ждем продолжения банкета»
Гурцкая о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Рост цитируемости огромный, он добился своего. Привлечь внимание можно быстрее всего скандалами»
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