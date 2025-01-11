Губерниев допустил, что заявления Федорищева о коррупции в судействе «спустят на тормозах»: «Мы же в России живем, поэтому все что угодно может быть. Ждем продолжения банкета»

Дмитрий Губерниев высказался о коррупционном скандале в российском судействе.

Ранее губернатор Самарской области заявил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе», а также заявил, что в коррупционных схемах участвуют «порядка десяти» клубов Мир РПЛ .

– Мы все ждем продолжения банкета, который накрывал губернатор Самарской области. Продолжение-то будет вообще? А пока тишина…

Уровень футбола не очень сильный. Почему должно быть судейство суперпрофессиональным? Поэтому одно стоит другого. Так что по судейству ничего сказать не могу.

– Не спустят ли на тормозах историю с губернатором Самарской области?

– Ну, мы же с вами в России живем, поэтому все что угодно может быть. Сейчас мысли россиян точно не о футболе. Равно как и мысли всех остальных людей на планете Земля, – сказал комментатор «Матч ТВ».