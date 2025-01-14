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  • Абаскаль о 0:1 от «Сочи» в последнем матче в «Спартаке»: «Это называется impotente по-испански: вроде есть желание, но ты не можешь его реализовать. Чистая психология»
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Абаскаль о 0:1 от «Сочи» в последнем матче в «Спартаке»: «Это называется impotente по-испански: вроде есть желание, но ты не можешь его реализовать. Чистая психология»

Гильермо Абаскаль вспомнил свой последний матч во главе «Спартака».

Испанец был уволен с поста главного тренера красно-белых 14 апреля 2024 года. За день до этого москвичи проиграли «Сочи» со счетом 0:1. 

– Вы покинули «Спартак» после поражения от «Сочи», который в тот момент шел на последнем месте. После игры никто из игроков не остановился в микст-зоне, все выглядели подавленными.

– Для меня это была...

– Самая сложная игра?

– Даже не игра... Матч был странным: все выглядело хорошо, мы играли нормально, атаковали. Но они забили гол, который казался абсурдным. И все вдруг пошло на спад: уровень нашей концентрации, умственных способностей на поле...

Как это сказать... У тебя вроде есть желание, но ты не можешь его реализовать, понимаешь? По-испански это называется impotente. Ты пытаешься, но у тебя не получается. Чистая психология, – сказал Абаскаль. 

Абаскаль готов к работе в ЦСКА или «Зените»: «Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь со «Спартаком»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГильермо Абаскаль
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoСочи
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