Мостовой об Абаскале: «Не сказал бы, что он худший в истории «Спартака». Его и специалистом-то не назовешь»
Александр Мостовой не считает Гильермо Абаскаля худшим тренером «Спартака».
«Ну, я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров.
А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовешь», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
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