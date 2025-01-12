Мостовой об Абаскале: «Не сказал бы, что он худший в истории «Спартака». Его и специалистом-то не назовешь»

Александр Мостовой не считает Гильермо Абаскаля худшим тренером «Спартака».

«Ну, я бы так не сказал, что он худший специалист в истории «Спартака». За 20 лет в команде много всяких разных было тренеров.

А главное, что Абаскаля и специалистом-то не назовешь», – сказал бывший игрок «Спартака » и сборной России.