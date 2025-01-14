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  • Абаскаль о своем влиянии на «Спартак»: «Не считаю, что есть багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще. Но футболисты впитывают идеи каждого тренера, у которого играли»
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Абаскаль о своем влиянии на «Спартак»: «Не считаю, что есть багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще. Но футболисты впитывают идеи каждого тренера, у которого играли»

Гильермо Абаскаль заявил, что его багажа в «Спартаке» не существует.

В текущем сезоне красно-белые под руководством Деяна Станковича занимают 3-е место в Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах. Отставание от лидеров – «Краснодара» и «Зенита» – 2 балла. 

– Недавно вы сказали, что нынешний «Спартак» полностью подготовлен и создан вами. Последний раз «багаж» красно-белых обсуждали после увольнения Дмитрия Аленичева и чемпионства Массимо Карреры...

– Нет-нет, я не считаю, что существует багаж Аленичева, Абаскаля или кого-то еще. Единственное, что я хочу сказать по этому поводу: без качественной подготовки у вас не получится сразу дать результат. Нужно или время, чтобы все перенастроить, или новые футболисты.

Если нет ни того ни другого, то проходит пара недель, и команда, конечно, меняется, но что-то в ней остается и от прошлого тренера. Не из-за Абаскаля. А потому что футболисты впитывают идеи каждого специалиста, у которого играли.

Посмотрите на «Байер» Хаби Алонсо, послушайте его интервью. Он говорит, что взял немного от Гвардиолы, немного от Анчелотти, немного от Моуринью... Если все сделать правильно, частица тренера останется с игроком навсегда. Если неправильно – футболист запомнит, что тренер был приятным или неприятным, но его идеи никуда не денутся. Вот в чем суть.

Я не считаю это багажом. Но если игроки сохранили о тебе хорошие воспоминания и благодарны, то для меня как тренера это самое важное достижение. Не титулы! Хотя они, конечно, тоже важны. Сохранив хорошие отношения почти с каждым футболистом, мы в штабе уверены, что хотя бы сделали все, что могли, чтобы им помочь. А они нас за это поблагодарили. Так что время покажет, хорошо мы работали в «Спартаке» или плохо, – сказал бывший тренер красно-белых. 

Абаскаль про «Спартак»: «Сегодняшняя команда полностью подготовлена и создана нами»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпорт-Экспресс
logoГильермо Абаскаль
logoХаби Алонсо
logoПеп Гвардиола
logoМассимо Каррера
logoДмитрий Аленичев
logoБайер
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoКарло Анчелотти
logoЖозе Моуринью
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