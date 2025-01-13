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  • Абаскаль надеется на возвращение России на турниры: «Хотел бы стать частью процесса, вносить вклад. В «Спартаке» было много молодых игроков – хотели показать миру, чего они могут достичь»
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Абаскаль надеется на возвращение России на турниры: «Хотел бы стать частью процесса, вносить вклад. В «Спартаке» было много молодых игроков – хотели показать миру, чего они могут достичь»

Гильермо Абаскаль хочет, чтобы Россия вернулась на международные турниры.

«Я тоже на это надеюсь. Но, как я уже говорил, текущий момент очень важен, потому что каждая трудность – это возможность для роста.

Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся.

Я хотел бы стать частью процесса, вносить свой вклад. Помню нашу команду, в ней было много молодых игроков: Пруцев, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Зорин... Дать им расти, поддержать – это был наш план!

Мы хотели показать всему миру, чего они могут достичь.

Несмотря на изоляцию, мы много работали, чтобы вернуться сильнее – такой была цель», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoСпартак
logoМихаил Игнатов
logoДаниил Хлусевич
logoРуслан Литвинов
logoДаниил Зорин
logoДанил Пруцев
logoДаниил Денисов
logoСпорт-Экспресс
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