Абаскаль надеется на возвращение России на турниры: «Хотел бы стать частью процесса, вносить вклад. В «Спартаке» было много молодых игроков – хотели показать миру, чего они могут достичь»
Гильермо Абаскаль хочет, чтобы Россия вернулась на международные турниры.
«Я тоже на это надеюсь. Но, как я уже говорил, текущий момент очень важен, потому что каждая трудность – это возможность для роста.
Если нельзя играть за границей, значит, нужно развиваться в пределах своей страны. Чтобы быть максимально подготовленными, когда еврокубки вернутся.
Я хотел бы стать частью процесса, вносить свой вклад. Помню нашу команду, в ней было много молодых игроков: Пруцев, Денисов, Хлусевич, Литвинов, Игнатов, Зорин... Дать им расти, поддержать – это был наш план!
Мы хотели показать всему миру, чего они могут достичь.
Несмотря на изоляцию, мы много работали, чтобы вернуться сильнее – такой была цель», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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