Абаскаль готов к работе в ЦСКА или «Зените»: «Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь со «Спартаком»
Гильермо Абаскаль сказал, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит».
– Вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?
– Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России.
Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком», – сказал бывший тренер красно-белых.
35-летний испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года до весны 2024-го. На посту главного тренера красно-белых его сменил Деян Станкович.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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