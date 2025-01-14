Абаскаль готов к работе в ЦСКА или «Зените»: «Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь со «Спартаком»

Гильермо Абаскаль сказал, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит».

– Вы допустили, что еще поработаете в России. Можете себя представить в ЦСКА или «Зените»?

– Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России.

Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со «Спартаком », – сказал бывший тренер красно-белых.

35-летний испанский специалист возглавлял московский клуб с лета 2022 года до весны 2024-го. На посту главного тренера красно-белых его сменил Деян Станкович.