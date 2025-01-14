Абаскаль о Мостовом: «Помню его, знаю, что он был хорошим футболистом. Но говорить о нем не хочу. Он это делает, а я не буду»
– Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев объяснил вашу отставку накопившейся усталостью из-за давления, с которым вы уже не справлялись.
– Не думаю, что дело в давлении. Оно присутствовало с самого начала – и мы всегда справлялись. Для меня давление - двигатель жизни. Это придает мотивацию. Вы – журналист, который выполняет свою работу. У вас есть конкуренты, но вы хотите быть лучше, чем они.
Это ведь здорово, верно? Так вот я такой же. Мне нравится конкуренция, нравится давление - благодаря этому я становлюсь лучше.
– Но «Спартак» – особый клуб в этом плане. Тренеров постоянно критикуют журналисты, эксперты. Александр Мостовой вас до сих пор вспоминает!
– Мостового я помню. Знаю, что он был хорошим футболистом. Но говорить о нем не хочу. Он это делает, а я не буду, – сказал бывший тренер красно-белых.
Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Москву: «Милости просим! Можно бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное – подальше от российского футбола»
Мостовой об Абаскале: «Не сказал бы, что он худший в истории «Спартака». Его и специалистом-то не назовешь»
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