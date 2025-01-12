Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Москву: «Милости просим! Можно бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное – подальше от российского футбола»
Ранее бывший главный тренер «Спартака» сказал: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится».
«Конечно, Гильермо будет говорить, что хочет вернуться (смеется)! Он ведь нигде не нужен больше! Ради бога, пусть приезжает! Ведь в Москве для Абаскаля есть много разных нефутбольных вакансий.
Так что, пожалуйста! Милости просим! Можно где-нибудь бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное, чтобы человек подальше от российского футбола держался», – заявил экс-игрок «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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