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Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Москву: «Милости просим! Можно бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное – подальше от российского футбола»

Ранее бывший главный тренер «Спартака» сказал: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится».

«Конечно, Гильермо будет говорить, что хочет вернуться (смеется)! Он ведь нигде не нужен больше! Ради бога, пусть приезжает! Ведь в Москве для Абаскаля есть много разных нефутбольных вакансий.

Так что, пожалуйста! Милости просим! Можно где-нибудь бухгалтером устроиться, таксистом стать. Главное, чтобы человек подальше от российского футбола держался», – заявил экс-игрок «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпартак
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