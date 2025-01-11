Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Бессовестный человек. Видел таких в футболе – 2 гола забили и рассказывают, что они величайшие. Кошмар»

Александр Мостовой высказался о желании Гильермо Абаскаля вернуться в Россию.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» сказал : «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится».

«Как туриста еще можем увидеть его. Он же имел совесть приехать и пойти на футбол. Что на него внимание обращать? Пусть его еще как тренера пригласят – не знаю, что сделаю в таком случае. Уже ничему не удивляюсь.

Он просто бессовестный человек. Выгнали из одной команды, из другой. А теперь пытается всеми правдами и неправдами... Видел я таких в футболе, которые 2 гола забили и рассказывают всем, что они величайшие. Посмотрим, что будет с Абаскалем – но это кошмар. Главное, чтобы нигде не появился», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

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