Мостовой о желании Абаскаля вернуться в Россию: «Бессовестный человек. Видел таких в футболе – 2 гола забили и рассказывают, что они величайшие. Кошмар»
Ранее бывший главный тренер «Спартака» сказал: «Нигде не чувствовал себя так комфортно, как в Москве. Я бы хотел вернуться, возможно, это получится».
«Как туриста еще можем увидеть его. Он же имел совесть приехать и пойти на футбол. Что на него внимание обращать? Пусть его еще как тренера пригласят – не знаю, что сделаю в таком случае. Уже ничему не удивляюсь.
Он просто бессовестный человек. Выгнали из одной команды, из другой. А теперь пытается всеми правдами и неправдами... Видел я таких в футболе, которые 2 гола забили и рассказывают всем, что они величайшие. Посмотрим, что будет с Абаскалем – но это кошмар. Главное, чтобы нигде не появился», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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