Мостовой о тренерах без футбольной карьеры: «От Тедеско и Абаскалей все будут шарахаться. Чего они в гандбол, волейбол, фехтование не пойдут? В футболе просто самые быстрые деньги»
Александр Мостовой высказался об отношении к тренерам без футбольного прошлого.
«Если будут пихать всяких Тедеско, Абаскалей, то, конечно, будут все шарахаться.
Это камень в город «Спартака»? Нет, это камень в огород людей, которые в футбол не пойми откуда пришли. Чего ж они все в футбол пришли? Чего ж эти тренеры в гандбол, волейбол, фехтование не пойдут? Пусть туда идут.
В футболе просто самые быстрые деньги. Из-за них они сюда и пришли», – сказал бывший футболист сборной России.
Мостовой не рассматривает Первую и Вторую лиги: «Пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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