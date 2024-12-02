Мостовой о тренерах без футбольной карьеры: «От Тедеско и Абаскалей все будут шарахаться. Чего они в гандбол, волейбол, фехтование не пойдут? В футболе просто самые быстрые деньги»

Александр Мостовой высказался об отношении к тренерам без футбольного прошлого.

«Если будут пихать всяких Тедеско , Абаскалей, то, конечно, будут все шарахаться.

Это камень в город «Спартака »? Нет, это камень в огород людей, которые в футбол не пойми откуда пришли. Чего ж они все в футбол пришли? Чего ж эти тренеры в гандбол, волейбол, фехтование не пойдут? Пусть туда идут.

В футболе просто самые быстрые деньги. Из-за них они сюда и пришли», – сказал бывший футболист сборной России.

Мостовой не рассматривает Первую и Вторую лиги: «Пусть «Абаскали» тренируют – те, кто в футбол не играл. Гвардиола или Зидан не шли во вторые дивизионы»