Мостовой о «Спартаке»: «Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого 2 года терпели. Я говорил 3-4 месяца назад: «Подождите, сейчас все наладят». Это и происходит»

Александр Мостовой отметил прогресс «Спартака» при Деяне Станковиче.

Красно-белые обыграли «Пари НН » со счетом 3:0 в матче 18-го тура Мир РПЛ .

«Давал прогноз, сказал, что «Спартак» 3:0 выиграет. Кто-то мне говорил, что Нижний Новгород сейчас приедет, упрется. Я говорю: «Как он упрется, чем?». Поэтому ничему не удивлен – выиграли 3:0.

То, что я говорил 3-4 месяца назад: «Подождите, сейчас все наладят, все будет». Вот это все и происходит. Потому что состав нормальный, люди получают удовольствие, Угальде забивает. Уже нет того винегрета, который был при постороннем человеке, которого 2 года терпели. Плохо, что пауза будет, могли бы сейчас еще кого-то обыграть и подумать о первом месте даже», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

Мостовой о 3:0: «Остановите «Спартак»! Кто говорил?! Почему притихли все? Главное, чтобы не появился Абаскаль. Или Тедеско, еще один посторонний»