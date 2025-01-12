Борис Ротенберг-младший о борьбе за титул: «Не все зависит от состава, важна сбалансированность. Когда узнаем чемпиона, можно будет сделать выводы, у кого был тот состав»

Борис Ротенберг считает, что борьба за чемпионство зависит не только от состава.

«Я достаточно давно в футболе и могу сказать, что не все зависит от состава. Много моментов должно совпасть.

Один из ключевых факторов – это сбалансированный состав. Именно сбалансированность. И у каждого клуба она трактуется по-своему.

Через 5-6 месяцев мы узнаем, кто станет чемпионом России, и после этого можно будет сделать выводы, у кого был тот состав, приведший команду к чемпионству.

В футболе бывают разные истории. Одни ставки на одних, другие на других, а побеждает в итоге команда, на которую даже не ставили», – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива » Борис Ротенберг-младший .