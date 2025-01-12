Борис Ротенберг-младший о «Локо»: «Взобраться наверх — это одно, остаться там — другая история. Но у клуба правильный подход – ставка на воспитанников»

Борис Ротенберг-младший высказался о ставке «Локо» на своих воспитанников.

«В «Локомотиве » правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба. Это уникальный случай.

Команда сейчас идет в лидерах, а это доказывает, что «Локомотив» выбрал правильное направление. Но конец сезона также показал, что команде нужна поддержка болельщиков и людей, связанных с клубом. Взобраться наверх — это одно, а вот там остаться — совершенно другая история. Время покажет, как мы справимся», — сказал заместитель гендиректора «Локомотива» по развитию молодежного футбола.

После 18 туров «Локомотив» занимает в Мир РПЛ 5-е место.