Борис Ротенберг-младший о «Локо»: «Взобраться наверх — это одно, остаться там — другая история. Но у клуба правильный подход – ставка на воспитанников»
Борис Ротенберг-младший высказался о ставке «Локо» на своих воспитанников.
«В «Локомотиве» правильный подход. Всем нужно его ценить. Нужно понимать, что это единственный клуб, который делает такую большую ставку не только на российских футболистов, но и на воспитанников своего клуба. Это уникальный случай.
Команда сейчас идет в лидерах, а это доказывает, что «Локомотив» выбрал правильное направление. Но конец сезона также показал, что команде нужна поддержка болельщиков и людей, связанных с клубом. Взобраться наверх — это одно, а вот там остаться — совершенно другая история. Время покажет, как мы справимся», — сказал заместитель гендиректора «Локомотива» по развитию молодежного футбола.
После 18 туров «Локомотив» занимает в Мир РПЛ 5-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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