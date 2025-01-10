Борис Ротенберг-младший о Батракове: «Хочется, чтобы Алексей стал легендой «Локо». Важно, чтобы воспитанники как можно дольше показывали результат»

Борис Ротенберг-младший хочет, чтобы Алексей Батраков как можно дольше играл за «Локо».

«Где бы я хотел видеть Батракова в будущем? В «Локомотиве». Всегда. Хочется, чтобы Алексей стал легендой «Локомотива». Если поступит выгодное и приемлемое для «Локомотива» и для самого игрока предложение, тогда руководство клуба, наверное, будет принимать решение. Но важно, чтобы воспитанники как можно дольше показывали результат в команде.

Если Алексей когда-то, дай бог, станет чемпионом России, вот тогда, мне кажется, уже можно будет думать о дальнейших шагах. Но, повторюсь, это всегда вопрос и футболиста, и клуба», — сказал заместитель гендиректора «Локомотива » по развитию молодежного футбола.