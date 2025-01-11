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Борис Ротенберг-младший: «Брат Роман любит хоккей, я – футбол. Мы делаем все, чтобы российский спорт сделал шаг вперед. Прошу СМИ больше работать вместе»

Борис Ротенберг рассказал о желании развивать спорт вместе с братом.

Борис Ротенберг-младший занимает пост заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива». Роман Ротенберг возглавляет хоккейный СКА

«Не в курсе, какой брат тренер. Не общался с хоккеистами на эту тему. Все покажет результат.

Прошу СМИ больше работать вместе. Мы всегда готовы общаться. Надо вместе работать для популяризации хоккея и футбола. В хоккее этим занимается брат, а я хочу, чтобы футбол в России сделал качественный шаг вперед.

Брат любит хоккей, я – футбол. Мы из спортивной семьи, нас так воспитывали. Мы все делаем для того, каждый в своем направлении, чтобы российский спорт сделал шаг вперед», – сказал Борис Ротенберг.

Борис Ротенберг-младший о Романе: «Брат делает многое для популяризации хоккея – вы многого не знаете. Поздравляю его, что СКА идет неплохо. Он делает всевозможное для каждого пацана»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoСКА
logoКХЛ
logoБорис Ротенберг-младший
logoпремьер-лига Россия
logoРоман Ротенберг
logoЛокомотив
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