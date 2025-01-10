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Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»

Борис Ротенберг-младший рассказал о планах после получения лицензии тренера.

Ранее заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» получил тренерскую лицензию категории УЕФА B.

«Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался – на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А.

Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», – сказал Ротенберг.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
logoБорис Ротенберг-младший
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
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