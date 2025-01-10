Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»
Борис Ротенберг-младший рассказал о планах после получения лицензии тренера.
Ранее заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» получил тренерскую лицензию категории УЕФА B.
«Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался – на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А.
Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», – сказал Ротенберг.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем