Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»

Борис Ротенберг-младший рассказал о планах после получения лицензии тренера.

Ранее заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива » получил тренерскую лицензию категории УЕФА B.

«Получение лицензии УЕФА? Учился в Академии РФС, в футбольных клубах не стажировался – на категории В этого не требуется. Стажировки начинаются, когда учишься на категорию А.

Так что мы еще не такие крутые, нужно еще учиться. Пойду ли учиться на категорию А, еще не решил», – сказал Ротенберг .