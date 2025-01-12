«Сити» близок к полному соглашению по Мармушу. Сделку могут закрыть в течение недели (Бен Джейкобс)
«Манчестер Сити» практически договорился о трансфере Омара Мармуша.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, после вчерашних переговоров «горожане» близки к полному соглашению с «Айнтрахтом» по трансферу форварда.
Сделка может состояться в течение недели, если все пойдет по плану. Сейчас стороны находятся на стадии продвинутых переговоров.
В текущем сезоне Бундеслиги Мармуш провел 16 матчей, отличившись 14 голами и 7 ассистами. Статистика 25-летнего игрока доступна здесь.
«Ман Сити» сделает официальное предложение по Мармушу на выходных. «Айнтрахт» настаивает на 80 млн евро
Лишь у Салаха больше голевых действий в топ-5 лиг, чем у Мармуша. Форвард «Айнтрахта», интересующий «Ман Сити», забил 14-й мяч в Бундеслиге и лидирует в списке бомбардиров вместе с Кейном
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Бена Джейкобса
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