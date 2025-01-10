«Ман Сити» близок к трансферу Мармуша за 80 млн евро. Форвард «Айнтрахта» хочет перейти в АПЛ зимой (Footmercato)
Омар Мармуш, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».
«Горожане» близки к договоренности о трансфере форварда «Айнтрахта» за 80 млн евро, сообщает Footmercato.
По данным источника, сторонам осталось решить, когда 25-летний игрок сборной Египта переберется на «Этихад». Сам Мармуш уже согласовал контракт с «Сити» и хотел бы перейти в АПЛ этой зимой.
В 24 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету нападающего 18 голов и 12 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Footmercato
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