«Ман Сити» близок к трансферу Мармуша за 80 млн евро. Форвард «Айнтрахта» хочет перейти в АПЛ зимой (Footmercato)

Омар Мармуш, вероятно, продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

«Горожане» близки к договоренности о трансфере форварда «Айнтрахта » за 80 млн евро, сообщает Footmercato.

По данным источника, сторонам осталось решить, когда 25-летний игрок сборной Египта переберется на «Этихад». Сам Мармуш уже согласовал контракт с «Сити » и хотел бы перейти в АПЛ этой зимой.

В 24 матчах текущего сезона во всех турнирах на счету нападающего 18 голов и 12 ассистов.