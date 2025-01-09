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  • «Сити» устно договорился с Мармушем о контракте. Форвард «Айнтрахта» готов перейти в АПЛ немедленно (Флориан Плеттенберг)
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«Сити» устно договорился с Мармушем о контракте. Форвард «Айнтрахта» готов перейти в АПЛ немедленно (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Сити» устно согласовал условия контракта с Омаром Мармушем.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. 25-летний нападающий хочет немедленно перейти в клуб АПЛ, где он в данный момент является приоритетной целью.

«Айнтрахт» уже уведомлен об интересе и ожидает первого предложения из Англии не позднее выходных. Немецкий клуб оценивает трансфер в 80 миллионов евро. 

«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
logoАйнтрахт Франкфурт
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoОмар Мармуш
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
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