«Сити» устно договорился с Мармушем о контракте. Форвард «Айнтрахта» готов перейти в АПЛ немедленно (Флориан Плеттенберг)
«Манчестер Сити» устно согласовал условия контракта с Омаром Мармушем.
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. 25-летний нападающий хочет немедленно перейти в клуб АПЛ, где он в данный момент является приоритетной целью.
«Айнтрахт» уже уведомлен об интересе и ожидает первого предложения из Англии не позднее выходных. Немецкий клуб оценивает трансфер в 80 миллионов евро.
«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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