«Сити» устно договорился с Мармушем о контракте. Форвард «Айнтрахта» готов перейти в АПЛ немедленно (Флориан Плеттенберг)

«Манчестер Сити» устно согласовал условия контракта с Омаром Мармушем.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг. 25-летний нападающий хочет немедленно перейти в клуб АПЛ , где он в данный момент является приоритетной целью.

«Айнтрахт» уже уведомлен об интересе и ожидает первого предложения из Англии не позднее выходных. Немецкий клуб оценивает трансфер в 80 миллионов евро.

«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн