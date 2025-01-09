«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн

«Айнтрахт» установил цену за Омара Мармуша.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, немецкий клуб получил информацию, что «Манчестер Сити » хочет немедленно подписать 25-летнего нападающего.

«Айнтрахт » требует за игрока около 80 миллионов евро, предложения, значительно ниже этой суммы, будут отклоняться сразу. Отступных в контракте Мармуша нет.

«Манчестер Сити» и агенты Мармуша считают более реалистичной сумму в 50-60 миллионов евро. На данный момент переговоров между клубами нет.