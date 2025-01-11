Лишь у Салаха больше голевых действий в топ-5 лиг, чем у Мармуша. Форвард «Айнтрахта», интересующий «Ман Сити», забил 14-й мяч в Бундеслиге и лидирует в списке бомбардиров вместе с Кейном
Омар Мармуш догнал Харри Кейна во главе списка бомбардиров Бундеслиги.
Нападающий «Айнтрахта» забил победный гол в ворота «Санкт-Паули» (1:0) в 16-м туре.
На счету 25-летнего египтянина 14 голов в текущем чемпионате – как и у Кейна из «Баварии».
При этом Мармуш также 7 раз ассистировал партнерам. Суммарно у него 21 голевое действие – в пяти ведущих лигах Европы больше только у вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (18 голов и 13 ассистов).
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» намерен приобрести футболиста «Айнтрахта» в ближайшее время. Франкфуртцы хотят 80 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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