Лишь у Салаха больше голевых действий в топ-5 лиг, чем у Мармуша. Форвард «Айнтрахта», интересующий «Ман Сити», забил 14-й мяч в Бундеслиге и лидирует в списке бомбардиров вместе с Кейном

Омар Мармуш догнал Харри Кейна во главе списка бомбардиров Бундеслиги.

Нападающий «Айнтрахта» забил победный гол в ворота «Санкт-Паули» (1:0) в 16-м туре.

На счету 25-летнего египтянина 14 голов в текущем чемпионате – как и у Кейна из «Баварии».

При этом Мармуш также 7 раз ассистировал партнерам. Суммарно у него 21 голевое действие – в пяти ведущих лигах Европы больше только у вингера «Ливерпуля» Мохамеда Салаха (18 голов и 13 ассистов).

Ранее стало известно , что «Манчестер Сити» намерен приобрести футболиста «Айнтрахта» в ближайшее время. Франкфуртцы хотят 80 млн евро.