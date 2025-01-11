«Ман Сити» сделает официальное предложение по Мармушу на выходных. «Айнтрахт» настаивает на 80 млн евро

«Манчестер Сити» еще не делал официального предложения по Омару Мармушу.

По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, до вечера пятницы никаких документов «Айнтрахт » не получал. Но ожидается, что «горожане» сделают все необходимое до конца недели.

Клуб из Франкфурта продолжает настаивать на том, чтобы ему выплатили 80 млн евро (без учета бонусов). Все стороны настроены оптимистично.