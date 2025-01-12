Круговой про «Зенит»: «Я ни на кого не обижен. Нет цели доказать, что со мной зря расстались, цель – победить с ЦСКА»
Данил Круговой заявил, что ни на кого не обижается в «Зените».
– Первый матч после паузы – игра с «Зенитом».
– Петербург – родной город для меня, много времени провел там. Конечно, будет принципиальная игра. Цель – выиграть.
Нет цели доказать, что со мной зря расстались. Я ни на кого не обижен. Есть просто цель – выйти и победить с ЦСКА, – сказал Круговой.
Прошлой зимой защитник подписал предварительное соглашение с московской командой, после чего был переведен в «Зенит-2» и бесплатно покинул клуб по окончании сезона.
Матч 19-го тура Мир РПЛ «Зенит» – ЦСКА запланирован на 1 марта. «Зенит» идет вторым в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям, а армейцы занимают 6-е место, отставая на 8 баллов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
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