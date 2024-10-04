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Круговой о переходе в ЦСКА: «В «Зените» сложно конкурировать, Сантос – лучший игрок на левом фланге в России. Хочется показать себя»

Данил Круговой рассказал, почему решил уйти из «Зенита».

«На самом деле, я просто понимал в своей голове то, что возраст уже, хочется в футбол поиграть еще и показать себя на футбольном поле, и я понимал то, что в «Зените» очень сложно конкурировать. Будем объективны, Дуглас Сантос — лучший игрок на левом фланге в стране.

Да, возможно, где-то я проиграл ему конкуренцию. И просто надо двигаться дальше, хочется играть в футбол, хочется развиваться. Тем более возраст такой еще – пик. То, что хочется показать себя. И было вариантов достаточно, и просто конкретика была именно от ЦСКА. Вот я здесь, так получилось», – сказал защитник московского ЦСКА в выпуске «Коммент.Шоу».

Опубликовано: Sports
Источник: «Коммент.Шоу»
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logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoДуглас Сантос
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