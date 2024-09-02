Круговой считает, что в «Зенит» переходят не из-за денег: «Клуб – чемпион, там трофеи и титулы»

Данил Круговой не считает, что россияне переходят в «Зенит» ради денег.

– Много российских футболистов переходит в « », но далеко не все из них играют. Понимаете ли вы логику наших футболистов, когда они уходят в «Зенит», особенно в молодом возрасте?

– Честно скажу, есть понимание, почему переходят, но не расскажу.

– Из-за денег?

– Нет.

– А из-за чего тогда?

– Потому что «Зенит» – чемпион, там трофеи и титулы.

– Быть в «Зените» ради титулов, но не играть…

– Нельзя залезть каждому человеку в голову, у меня немножко другая ситуация была, когда я переходил, – сказал защитник ЦСКА, ранее выступавший за петербургский клуб.

14 сентября в рамках Мир РПЛ ЦСКА дома сыграет против «Зенита». На данный московский клуб занимает пятое место, а команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России.