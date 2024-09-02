Круговой считает, что в «Зенит» переходят не из-за денег: «Клуб – чемпион, там трофеи и титулы»
Данил Круговой не считает, что россияне переходят в «Зенит» ради денег.
– Много российских футболистов переходит в «Зенит», но далеко не все из них играют. Понимаете ли вы логику наших футболистов, когда они уходят в «Зенит», особенно в молодом возрасте?
– Честно скажу, есть понимание, почему переходят, но не расскажу.
– Из-за денег?
– Нет.
– А из-за чего тогда?
– Потому что «Зенит» – чемпион, там трофеи и титулы.
– Быть в «Зените» ради титулов, но не играть…
– Нельзя залезть каждому человеку в голову, у меня немножко другая ситуация была, когда я переходил, – сказал защитник ЦСКА, ранее выступавший за петербургский клуб.
14 сентября в рамках Мир РПЛ ЦСКА дома сыграет против «Зенита». На данный московский клуб занимает пятое место, а команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России.
При этом Мостовой почему-то заиграл в Зените, хотя его вообще в пердиве нашли. Кузяев. Тот же Сергеев и мечтать не мог о таких титулах ещё несколько лет назад. Но в Зените их заработал и сам к ним руки/ноги приложил. Кто же виноват, что с весны уровень игры у Ивана сильно упал.
стабильность, менеджмент, титулы, уровень клуба, деньги, город, условия для жизни
*через вопрос рассказывает почему*
"Сейчас сложилась ситуация как в 90е у футболистов.
Либо тупо катать в футбол без титулов и перспектив, либо переходить в Зенит (тогда в Спартак) за титулами.
А в 90е еще Спартак и набором в сборную рулил через тренера - вообще был джек-пот при переходе.
Тем более в статусе многократного чемпиона и на "экспорт" уехать проще, чем бестрофейником из клуба бестрофейника"
Ждем заход на 3-й круг (da bum tss)
Равные условия +/-, только в ЦСКА он основной игрок
freeman, не прячься, я не обижу