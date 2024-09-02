Круговой считает, что в «Зенит» переходят не из-за денег: «Клуб – чемпион, там трофеи и титулы»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой деньги Футбол

Данил Круговой не считает, что россияне переходят в «Зенит» ради денег.

– Много российских футболистов переходит в «Зенит», но далеко не все из них играют. Понимаете ли вы логику наших футболистов, когда они уходят в «Зенит», особенно в молодом возрасте?

– Честно скажу, есть понимание, почему переходят, но не расскажу.

– Из-за денег?

– Нет.

– А из-за чего тогда?

– Потому что «Зенит» – чемпион, там трофеи и титулы.

– Быть в «Зените» ради титулов, но не играть…

– Нельзя залезть каждому человеку в голову, у меня немножко другая ситуация была, когда я переходил, – сказал защитник ЦСКА, ранее выступавший за петербургский клуб.

14 сентября в рамках Мир РПЛ ЦСКА дома сыграет против «Зенита». На данный московский клуб занимает пятое место, а команда Сергея Семака лидирует в чемпионате России.

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32 комментария
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Журналистские мантры о загубленных карьерах в Зените выглядят довольно жалко. Можно подумать это какая-то уникальная ситуация. Салтыков вон перешёл в более слабый по составу Локо и за 7 туров аж целых 23 минуты сыграл. Но сколько воя было год назад по Коваленко, и как всем выборочно переживающим журналюгам сейчас плевать на карьеру Салтыкова. В итоге и титулов нет, а банка есть. И таких примеров полно.

При этом Мостовой почему-то заиграл в Зените, хотя его вообще в пердиве нашли. Кузяев. Тот же Сергеев и мечтать не мог о таких титулах ещё несколько лет назад. Но в Зените их заработал и сам к ним руки/ноги приложил. Кто же виноват, что с весны уровень игры у Ивана сильно упал.
+30
-13
+17
Ответ Сергей Жарковский
Пустые вопросы, ещё более пустые ответы, чего же не рассказал почему сам сдёрнул?!
Даю наводку. В Зените он получал около 0,8, в ЦСКА 1,6.
+8
0
+8
Все в совокупности

стабильность, менеджмент, титулы, уровень клуба, деньги, город, условия для жизни
+16
-8
+8
Ответ Александр Малышев
Комментарий скрыт
Туда, где сейчас Спартак?
+13
-5
+8
"есть понимание, почему переходят, но не расскажу"

*через вопрос рассказывает почему*
+8
-1
+7
Ответ Александр Малышев
Комментарий скрыт
Я думаю, если в стране ТАК поменяется, что вам (и мне) будет вообще не до футбола :)
+6
0
+6
Ответ fil_spb
Журналистские мантры о загубленных карьерах в Зените выглядят довольно жалко. Можно подумать это какая-то уникальная ситуация. Салтыков вон перешёл в более слабый по составу Локо и за 7 туров аж целых 23 минуты сыграл. Но сколько воя было год назад по Коваленко, и как всем выборочно переживающим журналюгам сейчас плевать на карьеру Салтыкова. В итоге и титулов нет, а банка есть. И таких примеров полно. При этом Мостовой почему-то заиграл в Зените, хотя его вообще в пердиве нашли. Кузяев. Тот же Сергеев и мечтать не мог о таких титулах ещё несколько лет назад. Но в Зените их заработал и сам к ним руки/ноги приложил. Кто же виноват, что с весны уровень игры у Ивана сильно упал.
Сейчас тебя заминусят, не любят тут правду))
+13
-8
+5
Ответ Злодей Спб
Я думаю, если в стране ТАК поменяется, что вам (и мне) будет вообще не до футбола :)
Это видимо один из тех, кто готов обанкротить Газпром (10% федерального бюджета), лишь бы Зенит не получил финансирования.
+4
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+4
Пустые вопросы, ещё более пустые ответы, чего же не рассказал почему сам сдёрнул?!
+4
0
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Ответ Влад Безруков
Он теперь играет в футбол, а не греет банку
Играет в футбол и Горшков, хотя говорили будет под Сантосом, но Круговой выбрал большую зарплату которую ему дал лыжный клуб и подъёмные огромные
+4
-1
+3
В Зените присутствуют : деньги, трофеи и титулы. Всё взаимосвязано и дополняет друг друга.
+3
-1
+2
Вот. О чем я писал в предыдущем посте.

"Сейчас сложилась ситуация как в 90е у футболистов.

Либо тупо катать в футбол без титулов и перспектив, либо переходить в Зенит (тогда в Спартак) за титулами.

А в 90е еще Спартак и набором в сборную рулил через тренера - вообще был джек-пот при переходе.

Тем более в статусе многократного чемпиона и на "экспорт" уехать проще, чем бестрофейником из клуба бестрофейника"
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Ответ Serex
Чем титулы отличаются от трофеев?
Трофей это физический объект (медаль, кубок), титул - как тебя именуют (такой-то чел чемпион галактики по шашкам)
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Забавно что в течение суток уже второй журналист подходит к Круговому с этим вопросом.
Ждем заход на 3-й круг (da bum tss)
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Ответ Александр Малышев
Комментарий скрыт
я уже столько сезонов эту московскую мантру слушаю, может новенькое что придумаете )
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Ответ schwein
Даю наводку. В Зените он получал около 0,8, в ЦСКА 1,6.
Ну а говорить, что по новому контракту ему Зенит давал 1.4 не стоит?
Равные условия +/-, только в ЦСКА он основной игрок
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Я так понимаю он не слышал о таком понятии, как причинно-следственная связь?
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Не из-за денег, конечно, из-за больших денег
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Круговой - 626(в РПЛ - 580) минут, Горшков - 361(179) минута. Круг выбрал быть основным и разница во времени на поле в РПЛ между ними огромна, так что не нужно сказки рассказывать, что Горшков и Круговой равны по времени игры в футбол.
freeman, не прячься, я не обижу
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Чем титулы отличаются от трофеев?
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Ты теперь с деньгами, но без титулов!
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