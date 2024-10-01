Круговой о ЦСКА: «Зенит», конечно, догоним! Скоро. Я уверен, что мы можем это сделать. Тот же очный матч с ними был хорошим»

Данил Круговой верит в то, что ЦСКА догонит «Зенит» в таблице Мир РПЛ.

После 10 туров ЦСКА идет на 5-м месте в чемпионате России с 17 очками. «Зенит» – третий с 23 баллами, а лидируют «Краснодар» и «Локомотив» с 24 очками.

– У вас 6 очков отставание от «Зенита». Верите, что можно побороться с питерцами за золото? Или придется бороться за места со второго по пятое?

– Да нет, конечно, догоним!

– Когда?

– Скоро.

– До зимы успеете? Или весной уже поднажмете?

– Что вы нас торопите? От каждой игры будем двигаться и отталкиваться (улыбается).

– Ну а все-таки? За счет чего сейчас можно догнать «Зенит»?

– Я уверен, что мы можем догнать «Зенит». Тот же очный матч с ними, хоть мы и проиграли, был хорошим в нашем исполнении. К сожалению, не смогли даже вничью сыграть, но считаю, что действовали хорошо. Не дали почти ничего создать у наших ворот, хорошо прессинговали в первом тайме. Вот за счет этого и можно догонять, если будем такой же футбол в каждой игре показывать.

Да, не удалось отыграться, пропустили обидный гол в конце первого тайма, но я считаю, что эта та игра, за счет которой можно двигаться вперед и добиваться хороших результатов, – сказал защитник армейцев.