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  • Симеоне о конкуренции с «Реалом» и «Барсой» после мягкого наказания Винисиуса и дела Ольмо: «Я лучше помолчу. Журналисты должны заниматься этим»
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Симеоне о конкуренции с «Реалом» и «Барсой» после мягкого наказания Винисиуса и дела Ольмо: «Я лучше помолчу. Журналисты должны заниматься этим»

Диего Симеоне оценил дело Дани Ольмо и мягкое наказание Винисиуса Жуниора.

Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона, хотя Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация ранее отказали клубу.

Что касается Винисиуса, то вингер «Реала» был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги. Бразилец получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову и эмоционально отреагировал на решение судьи

– Что вы думаете о деле Ольмо?

– Я согласен со всем, что сказано в заявлении «Атлетико» по этому поводу, я разделяю его. Это очень важный момент. Вы, журналисты, обладаете силой, и общественность несогласна [с решением по делу].

Тренеры должны стремиться делать лучшее для команды, но есть люди, которые должны заниматься этой темой. Журналисты будут продавливать одну позицию или другую, они обладают силой и знают это.

– Что-то произойдет после решения CSD?

– Зависит от того, что будет делать пресса.

– Как конкурировать с «Реалом» и «Барселоной» после [столь мягкого] наказания Винисиуса и [такого] решения по делу Ольмо?

– Я лучше помолчу, – сказал главный тренер «Атлетико» Симеоне.

«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoБарселона
logoВинисиус Жуниор
logoДани Ольмо
logoАтлетико
logoДиего Симеоне
logoПау Виктор
logoЛа Лига
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