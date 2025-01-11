Флик о дисквалификации Винисиуса: «Хорошо, что он сыграет в Суперкубке. Этот турнир отличается от других, так что все в порядке»

Ханс-Дитер Флик высказался об участии Винисиуса Жуниора в Суперкубке Испании.

Вингер «Реала » был дисквалифицирован на 2 матча Ла Лиги . Бразилец получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. Это наказание не распространяется на матчи Суперкубка Испании – Винисиус может принимать в них участие.

В финале турнира «Мадрид» встретится с «Барселоной». Матч состоится 12 января и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Вы понимаете, почему Винисиус может играть после своей дисквалификации?

– Это не мне решать. Все в порядке. Хорошо, что он сыграет в Суперкубке. Этот турнир отличается от любых других соревнований, так что все в порядке, – сказал главный тренер «Барселоны».

Вице-президент «Барсы» о бане Винисиуса на 2 матча: «Это показывает, с чем мы сталкиваемся каждый день. Непропорциональное наказание – сравните с дисквалификацией Флика»