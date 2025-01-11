«Реал» кланяется «Барсе», а «Барса» – «Реалу» из-за Суперлиги – проекта, в который никто не верит». Президент «Севильи» о молчании «Мадрида» по поводу регистрации Ольмо

Президент «Севильи» осудил «Реал» за молчание по поводу регистрации Дани Ольмо.

Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

«Я не знаю, какова их позиция, но, по-моему, «Реал » кланяется «Барселоне», а «Барселона » кланяется «Реалу».

Это кажется сюрреалистичным из-за проекта, над которым они работают, в который никто в футбольном мире не верит, кроме них двоих, — Суперлиги », – сказал Хосе Мария дель Нидо Карраско.