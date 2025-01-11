«Реал» кланяется «Барсе», а «Барса» – «Реалу» из-за Суперлиги – проекта, в который никто не верит». Президент «Севильи» о молчании «Мадрида» по поводу регистрации Ольмо
Президент «Севильи» осудил «Реал» за молчание по поводу регистрации Дани Ольмо.
Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.
«Я не знаю, какова их позиция, но, по-моему, «Реал» кланяется «Барселоне», а «Барселона» кланяется «Реалу».
Это кажется сюрреалистичным из-за проекта, над которым они работают, в который никто в футбольном мире не верит, кроме них двоих, — Суперлиги», – сказал Хосе Мария дель Нидо Карраско.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: COPE
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