Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»
Иньиго Мартинес считает несправедливым срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча Ла Лиги.
Ранее вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
«Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад мне дали четыре матча за гораздо меньший проступок, и это даже не обсуждалось, а другим дают гораздо меньше.
Это решают другие люди, и это не в наших руках», – заявил защитник «Барселоны» Мартинес.
Утверждалось, что в «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча, в клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Роберта Левандовского за жест.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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