Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»

Иньиго Мартинес считает несправедливым срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча Ла Лиги .

Ранее вингер «Реала » получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

«Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад мне дали четыре матча за гораздо меньший проступок, и это даже не обсуждалось, а другим дают гораздо меньше.

Это решают другие люди, и это не в наших руках», – заявил защитник «Барселоны» Мартинес .

Утверждалось, что в «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча, в клубе не понимают, почему игрока «Реала » за агрессию наказали мягче, чем Роберта Левандовского за жест.