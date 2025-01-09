  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»
37

Иньиго о бане Винисиуса на 2 игры за толчок сзади в голову Димитриевски: «Это несправедливо. Мне давали 4 матча за гораздо меньшее, и это даже не обсуждалось»

Иньиго Мартинес считает несправедливым срок дисквалификации Винисиуса Жуниора.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча Ла Лиги.

Ранее вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

«Мне это тоже кажется несправедливым. Несколько лет назад мне дали четыре матча за гораздо меньший проступок, и это даже не обсуждалось, а другим дают гораздо меньше.

Это решают другие люди, и это не в наших руках», – заявил защитник «Барселоны» Мартинес.

Утверждалось, что в «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча, в клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Роберта Левандовского за жест.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoВинисиус Жуниор
logoСтоле Димитриевски
logoБарселона
logoИньиго Мартинес
logoРеал Мадрид
дисквалификации
logoВаленсия
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вице-президент «Барсы» о бане Винисиуса на 2 матча: «Это показывает, с чем мы сталкиваемся каждый день. Непропорциональное наказание – сравните с дисквалификацией Флика»
46вчера, 18:55
Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»
71вчера, 15:36
«Винисиус – один из лучших в мире, нужно искать 1000 способов остановить его. Скандалы? Он молод, нелегко переварить проигрыш в борьбе за «Золотой мяч». Капитан «Мальорки» Дардер об игроке «Реала»
48вчера, 14:20
Рекомендуем
Главные новости
«Зениту» интересен Алиссон. 19-летний вингер «Атлетико Минейро» может получить предложение от петербуржцев (Bica Galo)
8через 26 минут
Иньяки Уильямс о регистрации Ольмо и Виктора: «Правила равны не для всех, кажется. Как профессионал, я рад за обоих игроков – они лишь хотят играть»
18 минут назад
Мостовой ответил пользователю Спортса’‘, почему ему не хватило класса в «Бенфике»: «Неприятный вопрос, я столкнулся с большими испытаниями. Руй Кошта – мой конкурент, но он португалец, а я чужой»
1734 минуты назад
Файзулин о еврокубках: «Зенит» хорошо бы смотрелся. Формат ЛЧ поменялся, но все плюс-минус как раньше»
638 минут назад
«МЮ» рассматривает обмен Рэшфорда на Хвичу. Вингер «Наполи» также интересен «ПСЖ» (L’Équipe)
4457 минут назад
Мостовой о тренерской лицензии: «Она не дает право быть главным, поэтому не загадываю, пойду ли учиться дальше. Помощниками работают в штабах по 10-15 человек»
28сегодня, 11:07
«Айнтрахт» хочет за Мармуша 80 млн евро, «Ман Сити» и агенты игрока оценивают трансфер в 50-60 млн
12сегодня, 10:53
Файзулин о том, что «Зенит» ослабляет конкурентов: «Посмотрите на «Сити» или «Баварию», не понимаю, в чем проблема. Чтобы выигрывать, нужен хороший состав, результат последних 6 лет известен»
30сегодня, 10:46
Тебас о регистрации Ольмо: «Где клубное ТВ «Реала», хранит сообщническое молчание? Высший совет по спорту стремится разрушить системы, пользующиеся поддержкой большинства клубов»
62сегодня, 10:36
Модрич из-за вирусной инфекции не сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка
12сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» и Red Bull подписали контракт до 2027 года: «Благодарны, что их первый опыт в испанском футболе связан с нашим клубом»
53 секунды назад
Араухо переходит в «Ювентус» на правах аренды. Защитник «Барсы» пройдет медосмотр и подпишет контракт на следующей неделе (Repubblica)
35 минут назад
Бензема навестил «Реал» в Саудовской Аравии. Команда сегодня сыграет с «Мальоркой» в Суперкубке Испании
415 минут назадФото
«Все игроки «Зенита» снизили уровень по сравнению с предыдущими сезонами. Разве что Мостовой стал лучше». Веденеев о сине-бело-голубых
541 минуту назад
Хавбек «Мальорки» Дардер о гольфе: «Лучший психолог для меня. Это зависимость практически»
245 минут назад
Рэшфорд интересен «Вест Хэму». Клуб попросил держать его в курсе ситуации вингера «МЮ» (Алекс Крук)
4сегодня, 11:22
Защитник «Ростова» Чернов будет искать новый клуб. Он не полетит с командой на первый сбор
1сегодня, 11:17
«Рубин» провел детские новогодние спектакли «Рубиновая Елка»
сегодня, 11:15Фото
Поттер о «Челси»: «Я стал лучше благодаря этому опыту. Если Пепу есть что доказывать, нам всем тем более. Жизнь – это умение добиваться успехов и принимать неудачи»
1сегодня, 11:06
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду против «Аль-Охдуда», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Орубой» в субботу
5сегодня, 10:56
Рекомендуем