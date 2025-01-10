  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о регистрации Ольмо и Виктора: «Знаком с общественной реакцией, придержу мнение при себе»
1

Анчелотти о регистрации Ольмо и Виктора: «Знаком с общественной реакцией, придержу мнение при себе»

Карло Анчелотти не стал комментировать ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором.

«Барселона» смогла временно зарегистрировать этих игроков только после обращения в Высший совет по спорту Испании.

«У каждого свое мнение, я знаком с общественной реакцией по этому вопросу и придержу мнение при себе. 

Мне тяжело давать мнение на этот счет, не хочу говорить об этом», – сказал тренер «Реала».

«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
logoРеал Мадрид
logoПау Виктор
logoДани Ольмо
logoКарло Анчелотти
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Атлетико» о регистрации Ольмо и Виктора: «Вмешательство властей создало очень опасный прецедент. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция»
69вчера, 21:28
Ла Лига зарегистрировала Ольмо и Виктора. «Барселона» сможет заявить игроков на финал Суперкубка
34вчера, 19:19
«Лас-Пальмас» о регистрации Ольмо и Виктора: «Выражаем абсолютное несогласие. Создается ощущение произвола, под угрозой вызывающая восхищение система экономического контроля»
52вчера, 18:32
Рекомендуем
Главные новости
Васкес о 3:0 с «Мальоркой»: «Реал» доминировал, победа заслуженная. На Винисиуса давит огромная нагрузка. Мы поддерживаем его, он должен знать, что он лучший в мире»
18вчера, 22:23
Роналду после гола «Аль-Охдуду» с пенальти: «Лучший способ начать год»
27вчера, 21:52
Анчелотти о 3:0 с «Мальоркой»: «У «Реала» были проблемы с голами до 90-й минуты, матч получился сложным. Стычка в конце была излишней, игроки были разгорячены, и я попытался успокоить Маффео»
34вчера, 21:41
Весной в Бундеслиге была невероятная развязка. Кого поддерживали в этой зарубе больше?
вчера, 21:30Спецпроект
«Атлетико» о регистрации Ольмо и Виктора: «Вмешательство властей создало очень опасный прецедент. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция»
69вчера, 21:28
Шлепок Беллингема по затылку Маффео привел к массовой стычке в конце игры «Реала» с «Мальоркой». Анчелотти пришлось успокаивать Пабло
100вчера, 21:14
Роналду забивает 24 года подряд – с 2002-го. Форварду «Аль-Насра» и сборной Португалии 39 лет
65вчера, 20:58
У «Реала» 7 побед и ничья за последний месяц. Дальше – «Барселона» в финале Суперкубка Испании
40вчера, 20:57
Суперкубок Испании. 1/2 финала. «Реал» обыграл «Мальорку»
531вчера, 20:56
«Барса» с «Реалом» в 3-й раз подряд разыграют Суперкубок Испании. Мадридцы вышли в 5 из 6 финалов при новом формате
36вчера, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Тчуамени о Маффео: «У Реала» с ним проблемы в каждом матче. Не хотим говорить об этом парне – именно этого он хочет»
4 минуты назад
Моуринью высмеял судейство матча «Галатасарай» – «Истанбул», в котором игрока хозяев не наказали за удар шипами в голень сопернику: «Дорогой Крешпу, надеюсь, у тебя щитки из углепластика»
6вчера, 22:09
«Крузейро» представил женский состав на сезон и лису-талисмана с номером 180 – телефон, по которому можно сообщать о домашнем насилии в отношении женщин
1вчера, 22:03
ПАОК Чалова и Оздоева вылетел из Кубка Греции на стадии 1/4 финала – в дополнительное время от АЕК. Россияне были заменены во 2-м тайме
1вчера, 21:52
Кубок Англии. 3-й раунд. «Фулхэм» победил «Уотфорд», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
10вчера, 21:47
«Лацио» представил ретроформу в честь 125-летия клуба. На футболке размещен стилизованный орел с расправленными крыльями, узор и полосы на плечах в 3 оттенках голубого отсылают к дизайну 80-х
3вчера, 21:40Фото
«МЮ» сыграет с «Арсеналом» особенным мячом, выпущенным в честь побед мужской и женской команд «Юнайтед» в Кубке Англии-2023/24. Артета критиковал мячи в Кубке лиги после поражения от «Ньюкасла»
4вчера, 21:25
Тчуамени заменен после удара в голову плечом от Ларина. Хавбек «Реала» сразу ушел в раздевалку
6вчера, 20:30
«Арсенал» отдал Маркиньоса «Крузейро» в аренду до конца 2025-го. Бразилец только вернулся из «Флуминенсе»
3вчера, 20:09
Александр Мостовой – о «диете» без комментариев про Абаскаля: «Пока не тянет, чувствую себя прекрасно»
10вчера, 19:26Видео
Рекомендуем