Анчелотти о регистрации Ольмо и Виктора: «Знаком с общественной реакцией, придержу мнение при себе»
Карло Анчелотти не стал комментировать ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором.
«Барселона» смогла временно зарегистрировать этих игроков только после обращения в Высший совет по спорту Испании.
«У каждого свое мнение, я знаком с общественной реакцией по этому вопросу и придержу мнение при себе.
Мне тяжело давать мнение на этот счет, не хочу говорить об этом», – сказал тренер «Реала».
«Барсе» дали зарегистрировать Ольмо: вмешалась политика. Лапорта показал, что всех – кхм – переиграл
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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