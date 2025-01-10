«Атлетико» о регистрации Ольмо и Виктора: «Вмешательство властей создало очень опасный прецедент. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция»
«Барселона» получила право задействовать обоих футболистов на временной основе.
«Атлетико» хочет выразить глубокую озабоченность ситуацией, сложившейся в испанском футболе после резолюции, принятой Высшим советом по спорту в среду. Мы считаем, что это решение ставит под угрозу существующую систему, подвергая сомнению правила игры.
Закон о спорте включает в себя и защищает экономический контроль, действующий в Ла Лиге, и тем не менее с помощью этой резолюции он поставлен под угрозу.
Экономический контроль Ла Лиги был основным инструментом, который позволил превратить наш футбол в финансово стабильный сектор, и этот процесс вызывает восхищение во всем мире.
Наш клуб, как и все члены Ла Лиги до принятия этой резолюции, соблюдал правила экономического контроля, и мы будем продолжать их соблюдать.
Это вмешательство властей создает очень опасный прецедент, поскольку открывает возможность обойти правила и повторить серьезные ошибки прошлого. «Атлетико» остается приверженцем строгого и ответственного управления. Без четких и равных для всех правил невозможна честная конкуренция», – сказано в заявлении мадридцев.
«Лас-Пальмас» о регистрации Ольмо и Виктора: «Выражаем абсолютное несогласие. Создается ощущение произвола, под угрозой вызывающая восхищение система экономического контроля»
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