Президент «Севильи» о разрешении на регистрацию Ольмо и Виктора: «К «Барсе» и «Реалу» применяются одни правила, а к простым смертным – другие»

Президент «Севильи» высказался о решении по делу Дани Ольмо и Пау Виктора.

Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать этих игроков на вторую часть сезона.

«Нам очень стыдно за решение Высшего совета по спорту, потому что изменил правила игры, которые соблюдали мы все. Чтобы подписать такого игрока, как Рубена Варгаса, мы должны соблюдать правила экономического контроля, вписываться в потолок зарплат.

Если вы «Барса» или «Реал», к вам применяются одни правила, а если вы простой смертный – то другие. И я считаю, что это очень опасно, потому что это неуважение к остальным участникам футбола и, конечно, к нашим болельщикам», – сказал Хосе Мария дель Нидо Карраско.