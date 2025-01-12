«Месси всегда был кумиром. Ямаль впечатлил больше всего в 2024-м – показывает что-то невероятное, несмотря на возраст». Хавбек «Ростова» Комаров об игроках
Полузащитник «Ростова» Иван Комаров назвал Лионеля Месси своим кумиром.
– Кто из мирового футбола кумир для вас, кто в Европе наиболее впечатлил в 2024-м?
– Кумиром всегда был Месси.
А впечатлил в году больше всего Ямаль из «Барселоны». Несмотря на его возраст (17 лет – Спортс’‘), показывает что-то невероятное. Не скажу, что хочу прямо на него равняться, но игрок он фантастический, – сказал 21-летний российский хавбек.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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