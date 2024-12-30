Мендеш о Ямале: «Роналду и Месси должны быть для него примерами – они жили футболом и ради футбола»

Жорже Мендеш высказался о будущем Ламина Ямаля.

«Ламин является игроком «Барсы» и будет им еще много лет. Болельщики могут быть уверены, что лучший молодой футболист мира, который будет лучшим игроком мира в ближайшие годы, подпишет новый контракт с «Барсой». Я не знаю, когда он его подпишет, но это произойдет. Это может случиться в любое время.

Он еще очень молод, но у него есть талант и все условия для того, чтобы блистать на самом высоком уровне, он не чувствует давления», – заявил агент игрока.

Мендеш также предупредил, что многие люди будут пытаться сблизиться с Ямалем, чтобы направить его по «неверному пути».

«Криштиану [Роналду] и [Лионель ] Месси должны быть для него двумя примерами. Не потому, что я хочу сравнивать его с ними, а потому, что они жили футболом и ради футбола», – добавил португалец.

Жорже Мендеш: «Роналду – хороший пример для Ямаля как на поле, так и за его пределами. Никто не сравнится с Ламином по таланту – он номер один»