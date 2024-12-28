Аршавин о Ямале: «Лучший молодой игрок мира, но до Месси и Роналду ему еще далеко»
Андрей Аршавин назвал Ламина Ямаля лучшим молодым игроком мира.
17‑летний вингер «Барселоны» получил соответствующий приз на Globe Soccer Awards.
— Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира. Он уже один из лучших и среди взрослых.
— Мы можем ставить его в один ряд с суперзвездами?
— С Роналду и Месси? Нет. Еще далеко. Сейчас он главный игрок «Барселоны». Но все равно еще слишком мало времени прошло, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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