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Аршавин о Ямале: «Лучший молодой игрок мира, но до Месси и Роналду ему еще далеко»

Андрей Аршавин назвал Ламина Ямаля лучшим молодым игроком мира.

17‑летний вингер «Барселоны» получил соответствующий приз на Globe Soccer Awards.

Ямаль, безусловно, лучший молодой игрок мира. Он уже один из лучших и среди взрослых.

— Мы можем ставить его в один ряд с суперзвездами?

— С Роналду и Месси? Нет. Еще далеко. Сейчас он главный игрок «Барселоны». Но все равно еще слишком мало времени прошло, — сказал заместитель гендиректора «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoЛамин Ямаль
logoАндрей Аршавин
logoЛионель Месси
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoМЛС
logoКриштиану Роналду
logoЛа Лига
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