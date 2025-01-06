Вилья о Ямале: «Раздражает сравнение любого игрока с Месси. Ламин уже мировая звезда и знает, что значит быть чемпионом»
– Он невероятный парень. Как он играет, понимает футбол... Правда, я не знаю его лично, но я встречался с ним пару раз, и он кажется очень спокойным, сосредоточенным. Мы говорим не о футбольной вспышке, которая продлится несколько месяцев. Он мог уже много раз допустить ошибку, но происходит наоборот.
Он очень хорош, и каждый раз, когда вы смотрите на него, он играет лучше. Плюс он знает, что значит быть чемпионом.
– Вы бы сравнили его с Месси?
– Никогда. Думаю, сравнение любого игрока с Месси в наши дни раздражает. Ламин Ямаль уже мировая звезда. За 2 года он добился важных результатов, и, будучи куле, я снова воодушевлен.
Болельщики, конечно, имеют право восхищаться им, но я не думаю, что стоит сравнивать его с Месси, его ждет очень хорошая карьера, – сказал бывший нападающий «Барселоны».
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