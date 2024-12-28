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  • Фердинанд о Ямале: «Никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте делал то, что делает он. Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока»
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Фердинанд о Ямале: «Никогда не видел, чтобы кто-то в таком возрасте делал то, что делает он. Даже у Месси тогда не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока»

Рио Фердинанд восхищен игрой Ламина Ямаля.

«Я люблю этого игрока. Я собираюсь сфотографироваться с ним и обнять его.

Я никогда не видел, чтобы какой-либо игрок, делал то, что делает он, в его возрасте, и мы больше никогда такого не увидим. В таком возрасте даже у Месси не было такого влияния на игру. Я люблю этого игрока», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на церемонии Globe Soccer Awards. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoРио Фердинанд
logoЛамин Ямаль
logoЛа Лига
logoБарселона
logoЛионель Месси
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