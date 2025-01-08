Ямаль о Неймаре: «Легенда футбола, всегда был моим кумиром. В 7 лет увидел его в «Барсе» – Месси тоже был невероятен, но он был совершенно другим»
Ламин Ямаль рассказал, что восхищается Неймаром с детства.
«Мне было пять лет, когда я увидел его в «Сантосе», и семь, когда я своими глазами увидел его в «Барселоне» на «Камп Ноу».
Увидеть его было невероятно. Да, это правда, что там был [Лионель] Месси, который тоже был невероятен, но он был совершенно другим.
Неймар всегда был моим кумиром. Он звезда, легенда футбола», – заявил 17-летний полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: CNN
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