Ямаль о Неймаре: «Легенда футбола, всегда был моим кумиром. В 7 лет увидел его в «Барсе» – Месси тоже был невероятен, но он был совершенно другим»

Ламин Ямаль рассказал, что восхищается Неймаром с детства.

«Мне было пять лет, когда я увидел его в «Сантосе », и семь, когда я своими глазами увидел его в «Барселоне» на «Камп Ноу ».

Увидеть его было невероятно. Да, это правда, что там был [Лионель ] Месси, который тоже был невероятен, но он был совершенно другим.

Неймар всегда был моим кумиром. Он звезда, легенда футбола», – заявил 17-летний полузащитник «Барселоны».