Экс-президент Каталонии Пучдемон высмеял предположения, что он и правительство Испании повлияли на регистрацию Ольмо: «Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣»

Экс-президент Каталонии высмеял мнения о политизированности регистрации Ольмо.

Ранее Высший совет по спорту (CSD) разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона.

Карлес Пучдемон, бывший президент Женералитета Каталонии, был отстранен от должности за нарушение Конституции Испании и проведение признанного незаконным референдума о независимости Каталонии осенью 2017 года. Политик, более семи лет живущий в Бельгии, считает себя законным президентом Женералитата.

Пучдемон отреагировал на статью с реакциями на регистрацию Ольмо и Виктора. В статье были приведены мнения политиков и журналистов о том, что решение о регистрации футболистов было политическим, а не юридическим. Журналист COPE Пако Гонсалес предположил, что Пучдемон связывался с председателем правительства Испании Педро Санчесом насчет регистрации Ольмо и Виктора.

«Это они еще не знают, о чем мы договорились по «Жироне» 🤣», – написал Пучдемон в X, реагируя на статью.