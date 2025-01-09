«Лас-Пальмас» о регистрации Ольмо и Виктора: «Выражаем абсолютное несогласие. Создается ощущение произвола, под угрозой вызывающая восхищение система экономического контроля»
«Решение, принятое вчера Высшим советом по спорту, стало для нас неприятным сюрпризом. «Лас-Пальмас» выражает свое абсолютное несогласие.
Мы считаем, что это решение представляет серьезную угрозу для целостности соревнований и создает тревожный прецедент, который может дестабилизировать основы профессионального футбола в нашей стране.
Особенно поразительно то, что это решение было принято с необычайной поспешностью, без проведения слушаний и без участия Ла Лиги и RFEF, ключевых сторон в управлении испанским футболом. Эта процедура игнорирует предыдущие решения как самого CSD, так и судебных инстанций, создавая ощущение произвола, несовместимого с принципами прозрачности и справедливости, которые должны лежать в основе любого подобного процесса.
Кроме того, заявление об отсутствии у Комитета по мониторингу юрисдикции в данном деле, по-видимому, отражает тревожное непонимание того, как функционирует система предварительного утверждения и окончательного лицензирования, которая ранее была согласована соответствующими учреждениями. В резолюции ни разу не упоминается применение положений RFEF, препятствующих выдаче лицензий, что является важнейшим аспектом данного дела.
Вред, причиненный этим постановлением, выходит за рамки конкретного случая, связанного с игроками. Его последствия ставят под угрозу систему экономического контроля Ла Лиги – инструмента, признанного и высоко оцененного в Законе о спорте за его важную роль в обеспечении финансовой устойчивости клубов. Эта система, которой восхищаются во всем мире, спасла от банкротства множество исторических клубов, сохранив при этом сбалансированную конкуренцию на поле и за его пределами. Теперь же меры CSD прямо противоречат принципам, заложенным в этом законе, что создает неопределенность в отношении будущего профессионального футбола в Испании.
«Лас-Пальмас» призывает тщательно проанализировать последствия этих мер и верит, что уважение к правилам, обеспечивающим целостность нашего соревнования, будет восстановлено.
«Лас-Пальмас» подтверждает свою приверженность защите справедливого, устойчивого и сбалансированного футбола, основанного на четких правилах, согласованных всеми клубами», – говорится в заявлении.
Высший совет по спорту разрешил «Барсе» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора
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