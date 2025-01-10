Министр Боланьос о регистрации Ольмо и Виктора: «Это предотвращает ущерб, который невозможно возместить. Временная мера, решение будет принято в соответствии с законом»
Министр Феликс Боланьос высказался о регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.
Глава администрации президента, министр юстиции и по связям с Кортесами ответил на вопрос о разрешении Высшего совета по спорту (CSD) временно зарегистрировать игроков этих «Барселоны».
Так, министр отметил, что эта мера «предотвращает ущерб, который невозможно возместить». Он также заявил, что принятие этой меры «является временным», и теперь «орган должен вникнуть в суть дела, чтобы выслушать аргументы сторон и принять решение».
«Мы будем ждать. То, что должно быть сделано, будет сделано в соответствии с законом», – подчеркнул Боланьос.
Депутат Бланко о регистрации Ольмо и Виктора: «Сомнительное решение. Оно может означать фальсификацию соревнований»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Vanguardia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем