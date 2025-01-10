  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ларин о Глушенкове: «Неизвестно, кто из них больше бразилец – он или бразильцы «Зенита». Максим – игрок уровня «Барселоны»
11

Ларин о Глушенкове: «Неизвестно, кто из них больше бразилец – он или бразильцы «Зенита». Максим – игрок уровня «Барселоны»

Николай Ларин высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

– Как оцените игру Глушенкова в первой части сезона?

 Жалко, что получил эту нелепую травму в матче с «Химками»... Такую сумасшедшую форму он тогда набрал. Но в целом хорошо дебютировал, еще неизвестно, кто из них больше бразилец – Глушенков или бразильцы «Зенита». В очередной раз могу сказать, что Максим – игрок уровня «Барселоны».

– Какая у него сейчас цель?

– Сейчас его цель – «Зенит». Ни о чем другом он просто не думает, у Максима в жизни все происходит само собой, то есть он после Е2 – Е4, конь G1 – F3, пока не знает, что пойдет. Поэтому он играет в «Зените», пусть спокойно там и играет, дальше сам разберется в том, что будет, сейчас он думает о «Зените».

– Получается, ждем предложения от «Барселоны»?

– Думаю, если будет такое предложение, то «Зенит» его продаст, – заявил советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин.

Глушенков в 2024 году провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМаксим Глушенков
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
Николай Ларин
logoСпорт-Экспресс
logoБарселона
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Канчельскис о саудовских клубах: «Они могут Глушенкова за 60 млн евро купить. Только он этих денег не стоит. И Малком столько не стоил»
1430 декабря 2024, 05:32
Широков считает, что Батраков потенциально сильнее Глушенкова: «Более разносторонний игрок. Может разыгрывать, есть все качества, чтобы завершать и отдавать»
929 декабря 2024, 10:08
Директор «Локомотива»: «Мы готовы были сделать Глушенкова самым высокооплачиваемым игроком, но он перешел в «Зенит». Он обозначил желаемую сумму: «Сможете найти – останусь»
9427 декабря 2024, 08:42
Глушенков признан российским игроком года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Тюкавина, эксперты Гасилин и Корнеев – хавбека «Зенита»
12225 декабря 2024, 19:30
Мостовой назвал Глушенкова лучшим хавбеком РПЛ в 2024-м: «Здорово играл на протяжении всего года. Сильнейший однозначно»
820 декабря 2024, 06:22
Рекомендуем
Главные новости
МЛС перепутала японцев, объявляя о трансфере «Атланты»: купили Тогаси из «Саган Тосу», но сообщили о переходе Фурухаси из «Селтика». Лига извинилась
2 минуты назад
Грулев перешел в «Пари НН» из «Динамо». У форварда 25 голов за 154 матча в составе москвичей
413 минут назад
Маскарель о «Реале» и Маффео: «До мадридцев доходят только заголовки, нас выставляют плохими парнями. Они прекрасно понимали, что он говорит в шутку. Будем защищать его до смерти»
818 минут назад
Исак впервые признан игроком месяца в АПЛ. У форварда «Ньюкасла» 8 голов и 2 ассиста в 6 матчах декабря
1325 минут назад
Устали пересматривать новогодние фильмы? Играйте в Аэрофутбол и заряжайтесь эмоциями
вчера, 13:00Спецпроект
Депутат Бланко о регистрации Ольмо и Виктора: «Сомнительное решение. Оно может означать фальсификацию соревнований»
1544 минуты назад
Зинченко может уйти из «Арсенала» зимой, Жезус и Парти – летом. Без продаж «канониры» не смогут купить Исака (Daily Mail)
44сегодня, 10:36
Жена хавбека «Мальорки» Родригеса о саудовцах после 0:3 с «Реалом»: «Преследовали нас, фотографировали. Нас никто не защищал». Дани отреагировал: «Позор! Где RFEF? Не все упирается в деньги!»
21сегодня, 10:32
«Мальорка» собирает доказательства непристойного поведения саудовцев. Они «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали» болельщиков после матча с «Реалом»
58сегодня, 10:20
«Ман Сити» договорился о трансфере Хусанова из «Ланса» за 50 млн евро с учетом бонусов. Обсуждаются последние детали
89сегодня, 09:52
Ко всем новостям
Последние новости
У Головина дискомфорт в голеностопе. Хавбек «Монако» пропустит матч с «Нантом»
233 минуты назад
Саа о «Ньюкасле»: «Сильнейшая полузащита в АПЛ. У них есть сила, креативность, уверенность и агрессия. Раздражает, что лига скопировала тактику Гвардиолы – лучше иметь разные стили»
245 минут назад
Борис Ротенберг-младший о получении тренерской лицензии: «Мы еще не такие крутые, нужно учиться. Не решил, пойду ли на категорию А»
7сегодня, 10:00
«Ахмат» отдал Ловата в аренду «Гойясу» из бразильской Серии Б
1сегодня, 09:21
«Сосьедад» Захаряна пожаловался на расписание: «Решения Ла Лиги, дистанцирующие футбол от людей, крайне вредны. Призываем учитывать интересы фанатов и клубов»
2сегодня, 08:58
«Севилья» купила вингера сборной Швейцарии Варгаса. «Аугсбург» получит 2,5 млн евро и бонусы
1сегодня, 08:48
Чемпионат Испании. «Атлетико» примет «Осасуну» в воскресенье, «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Вильярреалом» в понедельник
сегодня, 08:46
Чемпионат Италии. «Ювентус» сыграет с «Торино», «Милан» – с «Кальяри» в субботу, «Интер» встретится с «Венецией», «Наполи» примет «Верону» в воскресенье
1сегодня, 08:29
Кубок Англии. 3-й раунд. «Астон Вилла» примет «Вест Хэм», «Арсенал» сыграет с «МЮ» в воскресенье
9сегодня, 08:26
ЦСКА и «Билайн» стали партнерами. Логотип оператора появится на форме клуба
23сегодня, 08:21
Рекомендуем