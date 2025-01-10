Ларин о Глушенкове: «Неизвестно, кто из них больше бразилец – он или бразильцы «Зенита». Максим – игрок уровня «Барселоны»

Николай Ларин высоко оценил игру полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

– Как оцените игру Глушенкова в первой части сезона?

Жалко, что получил эту нелепую травму в матче с «Химками»... Такую сумасшедшую форму он тогда набрал. Но в целом хорошо дебютировал, еще неизвестно, кто из них больше бразилец – Глушенков или бразильцы «Зенита ». В очередной раз могу сказать, что Максим – игрок уровня «Барселоны».

– Какая у него сейчас цель?

– Сейчас его цель – «Зенит». Ни о чем другом он просто не думает, у Максима в жизни все происходит само собой, то есть он после Е2 – Е4, конь G1 – F3, пока не знает, что пойдет. Поэтому он играет в «Зените», пусть спокойно там и играет, дальше сам разберется в том, что будет, сейчас он думает о «Зените».

– Получается, ждем предложения от «Барселоны»?

– Думаю, если будет такое предложение, то «Зенит» его продаст, – заявил советник руководителя «Крыльев Советов» по вопросам молодежного футбола Николай Ларин .

Глушенков в 2024 году провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .