Широков считает, что Батраков потенциально сильнее Глушенкова: «Более разносторонний игрок. Может разыгрывать, есть все качества, чтобы завершать и отдавать»
Роман Широков считает, что Алексей Батраков перспективнее Максима Глушенкова.
– Кто для вас номер один в осенней части сезона?
– Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов.
– Кто в плане потенциала сильнее – он или Глушенков?
– Батраков. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях.
Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке – есть все качества, чтобы завершать и отдавать, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.
Барко, Глушенков, Угальде, Батраков: кто лучший в первой части РПЛ?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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