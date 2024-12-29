Широков считает, что Батраков потенциально сильнее Глушенкова: «Более разносторонний игрок. Может разыгрывать, есть все качества, чтобы завершать и отдавать»

Роман Широков считает, что Алексей Батраков перспективнее Максима Глушенкова.

– Кто для вас номер один в осенней части сезона?

– Батраков. Без сомнений. Номер один, сто процентов.

– Кто в плане потенциала сильнее – он или Глушенков?

– Батраков. Он более разносторонний игрок. Хотя играют они на разных позициях.

Батраков может играть и в середине поля, где может разыгрывать, но намного ярче выглядит, когда играет чуть ближе к атаке – есть все качества, чтобы завершать и отдавать, – сказал гендиректор «Леон Сатурна» и экс-капитан сборной России.

Барко, Глушенков, Угальде, Батраков: кто лучший в первой части РПЛ?