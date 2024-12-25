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Глушенков признан российским игроком года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Тюкавина, эксперты Гасилин и Корнеев – хавбека «Зенита»

Лучшим игроком России в 2024 году «Матч Премьер» признал Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» одержал победу по итогам голосования зрителей и экспертов канала.

Первые выбрали форварда «Динамо» Константина Тюкавина. Вторые – в лице Алексея Гасилина и Игоря Корнеева – отдали предпочтение Тюкавину.

Футболистом года в Мелбет Первой лиге стал Виталий Стежко из «Черноморца». В женской Суперлиге лучшей выбрали Марину Федорову из «Спартака».

Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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