Глушенков признан российским игроком года по версии «Матч Премьер». Зрители выбрали Тюкавина, эксперты Гасилин и Корнеев – хавбека «Зенита»

Лучшим игроком России в 2024 году «Матч Премьер» признал Максима Глушенкова.

Полузащитник «Зенита» одержал победу по итогам голосования зрителей и экспертов канала.

Первые выбрали форварда «Динамо » Константина Тюкавина . Вторые – в лице Алексея Гасилина и Игоря Корнеева – отдали предпочтение Тюкавину.

Футболистом года в Мелбет Первой лиге стал Виталий Стежко из «Черноморца». В женской Суперлиге лучшей выбрали Марину Федорову из «Спартака ».

Семак признан тренером года в России по версии «Матч Премьер». Зрители проголосовали за Карпина, эксперты – за специалиста из «Зенита»