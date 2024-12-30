Канчельскис о саудовских клубах: «Они могут Глушенкова за 60 млн евро купить. Только он этих денег не стоит. И Малком столько не стоил»
Андрей Канчельскис высказался о том, кто может перебить самый дорогой трансфер в истории РПЛ.
Летом 2023 года Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за 60 млн евро.
«Мне кажется, в 2025 году кому-то сложно будет перебить 60 миллионов. Навряд ли кто-то даст такие деньги. В принципе, если «Аль-Хилаль» или «Аль-Наср» захотят, то могут дать 60, 80, 100 миллионов. Эти клубы могут себе позволить.
Они могут Глушенкова за 60 купить. Только он этих денег не стоит. И Малком столько не стоил, а они заплатили. Если тренер хочет, президент не против, то могут выложить и больше. Будет конкретика — будем обсуждать, кто стоит этих денег, а кто – нет», — сказал экс-футболист «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
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