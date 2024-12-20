Мостовой назвал Глушенкова лучшим хавбеком в 2024-м: «Здорово играл на протяжении всего года. Сильнейший однозначно»
Александр Мостовой назвал Максима Глушенкова лучшим хавбеком в России в 2024 году.
«Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года – это Максим Глушенков из «Зенита». Он здорово играл на протяжении всего этого года.
А в начале нынешнего сезона Максим забивал очень много голов и отдавал очень много результативных передач. Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков», – сказал бывший футболист «Спартака».
В 10 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету хавбека 8 голов и 2 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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