Мостовой назвал Глушенкова лучшим хавбеком в 2024-м: «Здорово играл на протяжении всего года. Сильнейший однозначно»

Александр Мостовой назвал Максима Глушенкова лучшим хавбеком в России в 2024 году.

«Я считаю, что лучший полузащитник в России по итогам 2024 года – это Максим Глушенков из «Зенита ». Он здорово играл на протяжении всего этого года.

А в начале нынешнего сезона Максим забивал очень много голов и отдавал очень много результативных передач. Поэтому сильнейшим для меня однозначно является Глушенков», – сказал бывший футболист «Спартака».

В 10 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету хавбека 8 голов и 2 ассиста.