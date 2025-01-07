Решение о будущем Черчесова в сборной Казахстана может быть принято после 10 января (Sport24)

Решение о будущем Станислава Черчесова может быть принято через несколько дней.

Сегодня главный тренер сборной Казахстана встретился с новым президентом Казахстанской федерации футбола Маратом Омаровым. Черчесов заявил, что вопрос об отставке «вообще не поднимался».

По информации Sport24, никакие решения по кадровым вопросам в команде пока не принимались. Окончательное решение о будущем российского специалиста может быть принято после 10 января, когда пройдет общая встреча Казахстанской федерации футбола. Собрание, на котором пройдет обсуждение планов на ближайшие два года, будут присутствовать президент, генеральный секретарь и все члены КФФ.

На групповом этапе Лиги наций сборная Казахстана под руководством Черчесова проиграла 5 из 6 матчей, пропустив 15 голов и не забив ни одного.